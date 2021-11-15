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Aydın'da suçlular drone denetimlerinden kaçamıyor - Son Dakika

Aydın'da suçlular drone denetimlerinden kaçamıyor

15.11.2021 15:51
Aydın'da suçlular drone denetimlerinden kaçamıyor

Aydın Taktik İHA Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriyelerde 13 şüpheli drone denetimlerinden kaçamadı.

Aydın Taktik İHA Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriyelerde 13 şüpheli drone denetimlerinden kaçamadı.

Aydın genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Denetimlere, gece gündüz havadan drone devriyeleri de destek oluyor. Havadan yapılan denetimlerde İnsansız Hava Araçları (İHA), adeta şuçluların korkulu rüyası olurken, yapılan devriyelerde 13 şüpheli yakalandı. İHA destekli devriyeler kapsamında il genelinde yapılan devriyelerde hırsızlık suçundan 3 kişi, uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma suçundan 6 kişi, suç eşyası satın almak ve bulundurmak suçundan 1 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak gerekli işlemler yapıldı. Denetimlerde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirilirken aranan şahıslar ekipler tarafından adli makamlara sevk edildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sorumluluk alanının tamamında İHA destekli devriye faaliyetlerine devam etmek suretiyle, her türlü suç suç unsurları ile mücadele devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da suçlular drone denetimlerinden kaçamıyor

İhlas Haber Ajansı, Uyuşturucu, Drone, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da suçlular drone denetimlerinden kaçamıyor - Son Dakika


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