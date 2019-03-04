Son Dakika Haberleri: Aydın'da Sulama Havuzuna Düşen Çocuk Öldü

Aydın'da Sulama Havuzuna Düşen Çocuk Öldü

30 dakika önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü.

Aydın'da Sulama Havuzuna Düşen Çocuk Öldü, System.String[]
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi'nde anne ve babası bahçede ağaç budaması yapan Vahit Efe Çine, sokakta oynadığı sırada kayboldu.

Baba Mehmet Çine, tüm aramalara rağmen oğlunu bulamayınca komşularının bahçesindeki yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna baktı. Bulanık olması nedeniyle suyu tahliye ettiren baba, oğlunun cesedini havuzda buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çocuğun cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Bozdoğan, Aydın, Güncel
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