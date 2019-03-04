Aydın'da Sulama Havuzuna Düşen Çocuk Öldü
30 dakika önce
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü.
Aydın
'ın Bozdoğan
ilçesinde komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, Akçay
Mahallesi'nde anne ve babası bahçede ağaç budaması yapan Vahit Efe Çine
, sokakta oynadığı sırada kayboldu.
Baba Mehmet Çine, tüm aramalara rağmen oğlunu bulamayınca komşularının bahçesindeki yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna baktı. Bulanık
olması nedeniyle suyu tahliye ettiren baba, oğlunun cesedini havuzda buldu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından çocuğun cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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