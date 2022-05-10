Aydın'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

10.05.2022 16:23
Aydın'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bir maden şirketine ait Eyüp Kasar yönetimindeki 09 AER 140 plakalı kamyon, Gölbent Mahallesinde, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Gölbent, Aydın, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da sulama kanalına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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