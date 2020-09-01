Aydın'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü genç kız, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!