Son Dakika Haberleri: Aydın'da sulama kanalında iki kişi boğuldu
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Aydın'da sulama kanalında iki kişi boğuldu

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalına düşen Salih Arıkan (28) ile onu kurtarmaya çalışan Zafer Bartın (42) suya kapılarak kayboldu.

Aydın'da sulama kanalında iki kişi boğuldu, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalına düşen Salih Arıkan (28) ile onu kurtarmaya çalışan Zafer Bartın (42) suya kapılarak kayboldu. Sabah saatlerinde Arıkan'ın cansız bedenine ulaşılırken, Bartın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Turanlar ile Karaağaçlı Mahalleleri arasındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müşerref Arıkan'ın oğlu ve oğlunun patronunun kanala düştüğü ihbarı üzerine ekiplere haber verildi. Bölgede arama çalışması başlatıldı. DSİ tarafından suyun debisi düşürülerek arama çalışmalarına devam edildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinden su altı arama ekibi de arama çalışmalarına destek vermek için olay yerine geldi. Sabaha kadar süren arama çalışmaları sırasında, 27 yaşındaki Salih Arıkan'ın cansız bedenine ulaşılırken, Zafer Bartın'ı arama çalışmaları ise devam ediyor. - AYDIN
Salih Arıkan, Germencik, Bartın, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
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