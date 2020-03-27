Aydın'da şüphe üzerine durdurulan araçtan 110 litre sahte etil alkol çıktı - Son Dakika

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Aydın'da şüphe üzerine durdurulan araçtan 110 litre sahte etil alkol çıktı
12 dakika önce
Aydın'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 110 litre etil alkol, 47 esans ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Aydın'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 110 litre etil alkol, 47 esans ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada sahte 110 litre etil alkol ile 47 esans ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü H.A, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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