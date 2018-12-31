Son Dakika Haberleri: Aydın'da Şüpheli Ölüm

Aydın'da Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi çalıştığı fırının lojmanında ölü bulundu.

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi çalıştığı fırının lojmanında ölü bulundu.

Hamitabat Mahallesi Namık Gedik Caddesi'nde çalıştığı fırına ait lojmanda kalan Serkan Emre'den (34) haber alamayan arkadaşları kontrol etmek amacıyla binaya gitti.

Emre'nin hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emre'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Serkan Emre, Çine, Aydın, Güncel
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