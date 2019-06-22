Aydın'da şüpheli ölüm
45 dakika önce
Aydın'ın Söke ilçesinde 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:48 Kaynak: AA
'ın Söke
ilçesinde 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Çeltikçi
Mahallesi Fatih
Caddesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamayan yakınları eve gitti.
Özgözcan'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, başında darp izleri bulunan Özgözcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özgözcan'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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