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Aydın'da şüpheli ölüm

50 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 18 yaşındaki bir genç parkta ölü bulundu.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 18 yaşındaki bir genç parkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'nde bir sitenin parkında yerde hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yara alan Miraç Yıl'ın (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yıl'ın cenazesi, otopsinin ardından Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Polis, Yıl'ın başına aldığı darbeye ilişkin çalışma başlattı.

Kuşadası, Polis, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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