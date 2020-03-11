Aydın'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Aydın'da şüpheli ölüm
6 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.
Olay sabah saatlerinde Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 366 sokaktaki apartmanın zemin katında oturan 20 yaşındaki Harun Çalışkan'ı annesi kahvaltı için çağırmaya gitti. Oğlunu yatakta uyandıramayan anne hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Harun Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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