Aydın'da şüpheli paket paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da şüpheli paket paniği

28.05.2022 11:50
Aydın'da şüpheli paket paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir üst geçidin asansörünün içerisinde bulunan bavul ekipleri harekete geçirirken, bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavuldan kıyafet çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir üst geçidin asansörünün içerisinde bulunan bavul ekipleri harekete geçirirken, bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen bavuldan kıyafet çıktı.

Olay, Aydın- İzmir Karayolu üzeri Yeni Dörtyol mevkiindeki üst geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidin asansöründe şüpheli bir bavul olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı, karayolu da trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek kontrol edilen paketten kıyafet çıkarken, bavul polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da şüpheli paket paniği
Aydın'da şüpheli paket paniği
Aydın'da şüpheli paket paniği

YORUMLAR
500
Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş halde bulundu Cezaevinden izinli çıkan şahıs evde tüfekle vurulmuş halde bulundu Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu Yaşlı kadın yanlış yaşadığı evde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Efeler, Polis, Bomba, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da şüpheli paket paniği - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 11:56:12. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da şüpheli paket paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement