Aydın'da sür üretimi ve sektördeki istihdam artıyor - Son Dakika
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Aydın'da sür üretimi ve sektördeki istihdam artıyor

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal kalkınma Kooperatifini (ÖRKOOP) ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal'dan süt üreticileri ve süt işleme tesislerinin sorunları...

Aydın'da sür üretimi ve sektördeki istihdam artıyor, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal kalkınma Kooperatifini (ÖRKOOP) ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal'dan süt üreticileri ve süt işleme tesislerinin sorunları hakkında bilgi aldı.


ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, ziyaretlerinden dolayı milletvekili Savaş'a teşekkür ederek, "Devletimizin bu zor günlerde yanımızda olması bizi çok memnun etti. 1979 yılında kurulan ve her geçen gün büyüyerek bu günlere gelen kooperatifimizde günlük ortalama 325 ton süt üretimi vardı. Tesislerimizde ise toplamda günlük 40 tonluk yoğurt, peynir, kaşar, ayran ve tereyağı üretimi yapıyoruz. Şu an bu rakam Korona virüs nedeniyle üretimi ve çalışan sayımızı azalttık. Kendi markamızla birçok yerel ürünü de kendi tesislerimizde işleyerek Türkiye geneline satışını yapıyoruz. Buharkent OSB'de açılacak olan süt işleme tesisinin açılması ile birlikte Aydın, Muğla, İzmir, Denizli gibi illerin sütleri işlenecek. Bu da bölgemizdeki üretimi ve istihdamı artıracak" dedi.


ÖRKOOP yönetimini başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayan Milletvekili Mustafa Savaş, "Her geçen gün kapasitesini artıran, bölgemizde güzel bir kooperatif örneği sergileyen kooperatif çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun eden bir kooperatif. Yatırımlarınızın devamını diliyor ve Allahtan yolunuzun açık olmasını diliyorum. İlimizin hayvancılığının gelişmesi ve burada üretilen ürünlerin marka haline gelmesinde büyük katkılarınız var" dedi. - AYDIN

Mustafa Savaş, Milletvekili, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:10 Kaynak: İHA


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