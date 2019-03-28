Aydın'da Suriye Uyruklu 2 Organizatör Tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmenle birlikte yakalanan Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmenle birlikte yakalanan Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı.



Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda;



Zonguldaklılar Sitesi mevkiinde yapılan araştırmada 14 Irak, 5 Suriye, 5 Filistin, 1 Senegal, 1 Gine, olmak üzere 26 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.



Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda organizatör olarak tespit edilen Suriye uyruklu D.K. ve A.R.A., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - AYDIN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti

Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi

Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı

Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı