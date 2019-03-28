Son Dakika Haberleri: Aydın'da Suriye Uyruklu 2 Organizatör Tutuklandı

Aydın'da Suriye Uyruklu 2 Organizatör Tutuklandı

36 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmenle birlikte yakalanan Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı.

Aydın'da Suriye Uyruklu 2 Organizatör Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmenle birlikte yakalanan Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda;

Zonguldaklılar Sitesi mevkiinde yapılan araştırmada 14 Irak, 5 Suriye, 5 Filistin, 1 Senegal, 1 Gine, olmak üzere 26 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda organizatör olarak tespit edilen Suriye uyruklu D.K. ve A.R.A., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

Polis, Didim, Aydın, Suriye, 3. Sayfa
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