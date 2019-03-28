Aydın'da Suriye Uyruklu 2 Organizatör Tutuklandı
36 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmenle birlikte yakalanan Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı.
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmenle birlikte yakalanan Suriye uyruklu 2 organizatör tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda;
Zonguldaklılar Sitesi mevkiinde yapılan araştırmada 14 Irak, 5 Suriye, 5 Filistin, 1 Senegal, 1 Gine, olmak üzere 26 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.
Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda organizatör olarak tespit edilen Suriye uyruklu D.K. ve A.R.A., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:38 Kaynak: İHA
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