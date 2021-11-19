Aydın'da sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonun sıkıştırması sonucu panik yapan sürücü adayının kullandığı otomobil refüje çıktı.

Olay, Aydın- Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sürücü kursuna ait 09 KT 561 plakalı otomobili kullanan sürücü adayı, seyir halindeyken bir kamyonun kendisini sıkıştırması sonucu panik yaşadı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü adayının kullandığı otomobil, refüje çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü adayı yaşanan kazanın ardından şok geçirirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Uğur Eser/ İHA)