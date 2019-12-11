Aydın'da sürücülere geçen ay 5 milyon 814 bin 694 lira ceza uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da sürücülere geçen ay 5 milyon 814 bin 694 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Aydın'da sürücülere geçen ay 5 milyon 814 bin 694 lira ceza uygulandı

6 saat önce

Aydın'da geçen ay yapılan denetimlerde 14 bin 847 sürücüye 5 milyon 814 bin 694 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Aydın'da sürücülere geçen ay 5 milyon 814 bin 694 lira ceza uygulandı, System.String[]

Aydın'da geçen ay yapılan denetimlerde 14 bin 847 sürücüye 5 milyon 814 bin 694 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu yıl Kasım ayında yapılan denetimlerde 131 bin 385 araç kontrol edildi.

Kusurlu bulunan 14 bin 847 araç sürücüsüne 5 milyon 814 bin 694 lira para cezası uygulandı. 2 bin 312 araç ile 311 sürücü trafikten men edilirken, 602 sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl genelinde meydana gelen 508 trafik kazasında ise 3 kişi hayatını kaybetti, 438 kişi yaralandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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