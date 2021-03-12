Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı

12.03.2021 17:19

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği otomobil kazaya karıştı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği otomobil kazaya karıştı. Kazada kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Aydın-Nazilli Karayolu üzeri Polis Okulu Kavşağı'nda meydana öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 KS 102 plakalı otomobili ile Nazilli'den Aydın istikametine seyir halinde olan 57 yaşındaki Kemal Tosun, Polis Okulu kavşağı yakınlarında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tosun, önce yol kenarındaki çöp koyteynerına, konteyner de elektrikli bisikletleriyle yola çıkmakta olan H.A.Y. ve B.E.Y. isimli vatandaşlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin üzerindeki 2 kişi düşerek yaralandı. Geçirdiği krizin etkisi ile ayağını gaz pedalından çekemeyen Tosun, daha sonra kaldırım üzerindeki reklam panosuna, bir bisiklete, F.D yönetimindeki 64 SK 696 plakalı tıra ve son olrak da E.E yönetimindeki 09 E 980 plakalı kamyonete arkadan çarparak kamyonetin altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kemal Tosun itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilinin içerisinden çıkarıldı. Otomobil sürücüsü ve yaralan 2 kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen otomobil sürücüsü Kemal Tosun hayatını kaybetti. Diğer yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı

Kalp Krizi, Otomobil, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi         
19:52
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı         
19:33
Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi         
19:21
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı         
18:55
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım         
18:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:03:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi; 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei