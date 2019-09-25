Son Dakika Haberleri: Aydın'da susam hareketliliği
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Aydın'da susam hareketliliği

1 saat önce

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde 3 yıl önce alternatif ürün arayışı ile denemek için susam üretimine başlayan Savaş Özalp, çiftçilik mesleğinde en önemli kararını verdi.

Aydın'da susam hareketliliği, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde 3 yıl önce alternatif ürün arayışı ile denemek için susam üretimine başlayan Savaş Özalp, çiftçilik mesleğinde en önemli kararını verdi. Her geçen yıl üretim alanını arttıran çiftçi Savaş Özalp, hem kalite hem de rekoltenin oldukça iyi olduğunu belirterek "Denemek amacıyla başladım, şimdi siparişlere yetişemiyorum" dedi. Hasat sezonuna girilmesi nedeniyle bölgede şenlik havasında susam hasadı yapılmaya başlandı.


Narenciye, karpuz gibi ürünlerin zaman zaman üreticisini mağdur etmesinden dolayı sıcak iklim koşullarının hakim olduğu bölgelerde yetiştirilen susamı yetiştirmek içiın 3 yıl önde deneme ekimi yapan Savaş Özalp, çevresindeki çiftçilere de örnek oldu. Susam hasadının başladığı bölgede çiftçilerin en büyük sıkıntısı yaban domuzları olurken, "Domuz musallat olmadığı sürece herşey güzel gidiyor. Tek sıkıntımız gece gündüz domuz nöbeti tutmak" diye konuştular.


Bir zamanlar Aydın'da yoğun olarak ekilen fakat süreç içerisinde çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesi nedeniyle üretimi azalan susam, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yeniden gözde tarımsal ürünler arasında yerini aldı. 3 yıl önce yetiştirdiği ürünlerden para kazanamayınca alternatif ürün arayışına girdiğini belirten Özalp, "Maalesef ülke olarak planlı üretim yapmıyoruz. Herkes aynı ürün üzerinde yoğunlaşınca mal para etmiyor. Bu da ciddi sıkıntıya neden oluyor. Bilinçli bir üretim için kimsenin üretmediğini üretmek için yola çıktım. Üretim başarılı olunca susam yetiştirmeye başladım. Allah'a şükür rekolte de kalite de iyi. Pazar sıkıntımız da yok" diyerek susamın yüz güldürdüğünü söyledi. - AYDIN

Sultanhisar, Özalp, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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