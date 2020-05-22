Aydın'da süt tankeriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Cemal Adnan Ginçay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, eşi Hacer Ginçay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çifti çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazada otomobil sürücüsü ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen seyahat izni kapsamında yola çıktıkları öğrenilen 68 yaşındaki eşi Cemal Adnan Ginçay yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacer Ginçay'ın (61) kullandığı 34 SZ 2263 plakalı otomobil, Aydın- İzmir otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde A.Ç. yönetimindeki 35 ABJ 641 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Aydın 'da süt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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