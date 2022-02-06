Üye Girişi
Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

06.02.2022 09:56
Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aralarında husumet bulunan Y.B. ile U.B. Orta Mahalle Batı Gazi Bulvarı'nda karşılaştı.

Y.B. yanındaki tabancayla U.B'ye ateş açtı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan U.B. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Y.B'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500

Efeler, Aydın, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuya yeni kadro açıldı
09:20 Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını açıkladı
09:03 Düğün sahipleri birbirine girdi, bir anda kavga ortalık karıştı! Sandalyelerin havada uçtuğu anlar kamerada
09:02 ABD istihbarat yetkilileri: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili paylaşımlarda bulunan 1 kişi gözaltına alındı
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 10:02:27. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da tabancayla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement