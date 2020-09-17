Aydın'da takip sistemi ile ambulans, vakalara daha hızlı müdahale ediyor - Son Dakika

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından kurulan "yakın ekip tespit sistemiyle" vakalara daha hızlı ulaşıldığını bildirdi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 112 Komuta Merkezi'ndeki bilgi işlem personelinin kendi imkanlarıyla "En Yakın Ekip Tespit Sistemi" kurduğu, ambulansların anlık konumları, vakanın adresi ve anlık trafik verilerinin sentezlendiği yapay zeka yazılımının en hızlı müdahale için yönlendirme yaptığı belirtildi.

Komuta merkezinin günde ortalama 3 bin çağrıya yanıt verdiğinin bildirildiği açıklamada Kovid-19 sürecinde asılsız çağrılarla mücadele edildiği, bu şahıslara cezai yaptırımlar uygulandığı da kaydedildi.