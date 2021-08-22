Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol kenarındaki araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Yalçın İ. ile aynı araçtaki torunu 8 yaşındaki Çınar Berk G. yaralandı.

Dereağzı Mahallesi'nden Pınarbaşı Mahallesi'ne gitmekte olan Yalçın İ. (65) yönetimindeki 09 PK 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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