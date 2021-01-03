Aydın'da takla atan traktörün altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Şirin kurtarılamadı.

Kazada traktörün altında kalan Seher Şirin, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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