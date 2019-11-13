Son Dakika Haberleri: Aydın'da tanınmamak için etek giyen 3 hırsız yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da tanınmamak için etek giyen 3 hırsız yakalandı - Son Dakika

Aydın'da tanınmamak için etek giyen 3 hırsız yakalandı

7 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir marketten etek giyerek hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 erkek şüpheli tutuklandı.

Aydın'da tanınmamak için etek giyen 3 hırsız yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir marketten etek giyerek hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 erkek şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesinde bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.G, S.B. ve Y.Y. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.Y'nin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tanınmamak için etek giydikleri ve başlarını kapüşonla örttükleri görülen şüpheliler, marketin ön kapısını taşla kırıp içerideki 2 yazar kasayı alarak uzaklaşıyor.

Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
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