Son Dakika Haberleri: Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

49 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde bin 50 gümüş sikke ele geçirildi.

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde bin 50 gümüş sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçearası Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bin 50 gümüş sikke, tarihi değeri olduğu tespit edilen 3 altın ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki E.Ç, A.D. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Ele geçirilen sikke ve altınların Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:06 Kaynak: AA

Çine, Aydın, Güncel
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