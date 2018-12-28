Son Dakika Haberleri: Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

15 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, İsabeyli Mahallesi'nde tarihi eser satışı gerçekleştireceği ihbarı üzerine bir eve operasyon yaptı.

Operasyonda E.D ve A.D, gözaltına alındı.

Adresteki aramada ele geçirilen Osmanlı dönemine ait 49 sikke, Bizans dönemine ait 19 sikke ve 2 yüzük, Roma dönemine ait 9 sikke ve dairesel fonlu 2 kurşun, kulp kemer, 1 dedektör, 1 kazma ve 2 cep telefonu Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:28 Kaynak: AA

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