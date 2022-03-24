Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi

24.03.2022 19:10
Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 102 sikke, 9 obje ve 3 tüfek ile metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Analig Yüzme Grup müsabakaları tamamlandı Analig Yüzme Grup müsabakaları tamamlandı Son dakika haberi! Nazilli'de tarihi eser operasyonu Son dakika haberi! Nazilli'de tarihi eser operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 114 obje ele geçirildi - Son Dakika
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