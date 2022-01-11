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Aydın'da tarihi eser operasyonu: Bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da tarihi eser operasyonu: Bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi

11.01.2022 17:17
Aydın'da tarihi eser operasyonu: Bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi

Aydın'da Roma dönemine ait bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi.

Aydın'da Roma dönemine ait bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet Suçuna yönelik yürütülmekte olan çalışma kapsamında, Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda Roma dönemine ait bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

Aydın'da tarihi eser operasyonu: Bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aydın, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da tarihi eser operasyonu: Bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da tarihi eser operasyonu: Bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika
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