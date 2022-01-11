Aydın'da tarihi eser operasyonu: Bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da Roma dönemine ait bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na Muhalefet Suçuna yönelik yürütülmekte olan çalışma kapsamında, Nazilli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda Roma dönemine ait bin 642 adet bronz sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN