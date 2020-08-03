Aydın'da tarım arazisinde korkutan yangın - Son Dakika

Aydın'da tarım arazisinde korkutan yangın

AYDIN'ın Efeler İlçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bugün saat 15.30 sıralarında Efeler ilçesinin kırsal İmamköy mahallesi yakınlarında zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu dağlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.