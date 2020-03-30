Aydın'da tarım işçilerine Korona virüs tedbiri - Son Dakika
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Aydın'da tarım işçilerine Korona virüs tedbiri

6 saat önce

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım sektöründe çalışan işçilerin Korona virüse karşı korunması için toplantı düzenlendi.

Aydın'da tarım işçilerine Korona virüs tedbiri, System.String[]

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım sektöründe çalışan işçilerin Korona virüse karşı korunması için toplantı düzenlendi.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Covid-19 ile mücadele kapsamında, Tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik tarım işçileri dahil) pandemiye karşı korunmasında alınacak tedbirleri alıp uygulamaya konulması için oluşturulan kurul, vatandaşın ve üreticinin sağlığı için tavsiye niteliğinde kararlar aldı.


Buna göre, bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama, bakım faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi için çiftçilerin veya tarım işçilerinin, işletmelere (tarla, bahçe, sera) alınan tedbirler çerçevesinde erişimleri sağlanacak.


Salgın nedeniyle tarım işçilerinin hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminde aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak. Mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerine devam edecek şekilde nakilleri ve barınma koşulları düzenlenecek.


Gübre, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdilere erişim veya dağıtımda bir sorun oluşmaması için tedbirler alınacak. Bu kapsamda gübre bayilerinde etkin stok kontrolü ve denetim de yapılacak.


Bakanlık ayrıca, hasat edilen ürünlerin aşırı fiyat artışlarına izin vermeyecek şekilde pazara arzının sağlanması için de tedbir alınmasını istedi.


Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı da Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve 81 il valiliğine; tarımsal üretimin aksatılmaması, tarım işçilerinin ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve hasat edilen tarımsal ürünlerin pazara erişiminin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda talimat gönderdi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:12 Kaynak: İHA

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