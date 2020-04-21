Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 ve 4 yaşında iki çocuk öldü - Son Dakika

Aydın'da tarladaki kulübede çıkan yangında 2 ve 4 yaşında iki çocuk öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde tarlada çalışan anne babasının kulübede bıraktığı 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde tarlada çalışan anne babasının kulübede bıraktığı 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş, çıkan yangında hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Ahmet Kartal (37) ve eşi Ayşe Kartal (26), çocukları Nazlı Kartal (4) ve Irmak Kartal'ı (2) yanlarına alarak kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya gitti. Burada bulunan tek göz kulübeye çocuklarını bırakan karı koca, tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre sonra evden çıkan dumanları gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, vücudunda yanıklar bulunan iki kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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