Aydın'da Tarlaya Çalışmaya Giden Yaşlı Adam Ölü Bulundu
19 dakika önce
Aydın'da, çalışmak için tarlaya giden yaşlı adam ölü bulundu.
Aydın'da, çalışmak için tarlaya giden yaşlı adam ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Işıklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemede, ölen kişinin 75 yaşındaki Hasan Savran olduğu belirlendi.
Haberi alarak tarlaya gelen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşı döktü.
Cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Savran'ın, kalp krizinden dolayı öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:31 Kaynak: AA
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