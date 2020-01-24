Aydın'da tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'da tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi yakalandı.

Aydın'da tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Argavlı Mahallesi'nde yaşayan Kazım Ekiz'den (34) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu, jandarmaya bildirdi.

Kayıp kişinin son olarak Y.Y (60) ile görüştüğünü tespit eden jandarma, şüphelinin evine gitti.

Dağlık arazide alkol aldıktan sonra tartıştığı Ekiz'i av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf eden zanlı, gözaltına alındı.

Şüphelinin gösterdiği alanda bulunan Ekiz'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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