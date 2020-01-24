Aydın'da tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kayıp kişinin son olarak Y.Y (60) ile görüştüğünü tespit eden jandarma, şüphelinin evine gitti.

Alınan bilgiye göre, Argavlı Mahallesi'nde yaşayan Kazım Ekiz'den (34) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu, jandarmaya bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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