Aydın'da tedavisi için 100 bin lira toplanan küçük Baki Can ameliyat oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde doğuştan yürüme güçlüğü çeken ve tedavisi için 100 bin lira toplanan nöropatik mesane hastası 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz, İzmir'de özel bir hastanede ameliyat oldu.

Baki Can'ın annesi Melike Sarsılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 100 bin lira toplanmasının ardından oğlunun ameliyat edildiğini söyledi.

Oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiğini aktaran Sarsılmaz, "Ameliyattan sonra süreç iyiye doğru gidiyor. Doktoru iyi bir operasyon geçirdiğini söyledi. İnşallah daha da iyiye gidecek ve okuluna yürüyerek gidebilecek." dedi.

Bu arada sanatçı Haluk Levent, hastanede yatan Sarsılmaz'ı cep telefonuyla görüntülü arayarak ailenin sevincini paylaştı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Levent, çok mutlu olduğunu söyledi. Sarsılmaz ise sürecin başından beri konuyla ilgilendiği için Levent'e teşekkür etti.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike ve Adnan Sarsılmaz çiftinin 4 çocuğundan biri olan Baki Can'a, nöropatik mesane hastalığı teşhisi konmuş, çocuğun ameliyatı için Aydın Valiliği izniyle kampanya başlatılmıştı.