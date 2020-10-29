Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı - Son Dakika

Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı

29.10.2020 06:38
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yaralı olarak bulunan caretta caretta tedavisinin ardından Altınkum plajında denize bırakılarak doğal yaşam alanına gönderildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yaralı olarak bulunan caretta caretta tedavisinin ardından Altınkum plajında denize bırakılarak doğal yaşam alanına gönderildi.

Didim'de, denizde misinalara dolanarak sağ yüzgeci kopan ve önemli derecede hasar oluşan 40-45 yaşlarında erkek caretta caretta türü iribaşlı bir deniz kaplumbağası, tedavi için Muğla Dalyan'da bulunan DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) gönderildi. Merkezde devam eden tedavi süreci sonucunda iyileştiği ve beslenmesini yapabildiği görülünce, kazaya uğradığı yer olan Altınkum plajına getirildi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Didim Kültür Mirası Koruma ve Turizm derneği başkanı Mustafa Şentürk, vatandaşlar ve Didim'de yaşayan yabancı misafirlerin katılımıyla, iyileşen kaplumbağa denize bırakıldı.

EKODOSD tarafından verilen bilgiden sonra Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağanın gelişen sürecini ve DEKAMER'in yapmış olduğu çalışmalar konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, caretta carettaların hassas canlılar olduğunu, Didim kıyılarında beslenmelerinin deniz ekosisteminin ne kadar sağlıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Atabey, deniz kaplumbağalarının korunması için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ve vatandaşların da bu konuda duyarlı olduklarını söyledi.YARALI BİR KAPLUMBAĞA DAHA KURTARILDI

İzmir'de geçirdiği bir tekne kazası sonrası karapası birkaç yerden kırılarak yaralanan caretta caretta türü iribaşlı bir deniz kaplumbağası, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge İzmir Şube Müdürlüğü ekiplerince, Selçuk'ta, EKODOSD derneğine teslim edildi. Teslim alınan kaplumbağa Didim'de, DEKAMER'in aracına aktarılarak, tedavi edilmek üzere Muğla Dalyan'da bulunan rehabilitasyon merkezine gönderildi. İyileşmesi sağlandıktan sonra bu kaplumbağa da doğal yaşam alanı olan denize bırakılacağı belirtildi.


Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı
Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı

Caretta Caretta, Altınkum, Muğla, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da tedavisi tamamlanan caretta caretta denizi bırakıldı - Son Dakika

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