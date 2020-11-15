Aydın'da tedbirlere uymayan 21 kişiye 16 bin 590 lira ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eğlence mekanında yapılan denetimde 21 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 16 bin 590 lira ceza kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir eğlence merkezine denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadıkları gerekçesiyle 21 kişiye 790'ar lira para cezası kesti.

İş yeri sahibine de yüksek sesle müzik yayını yapmak, işyerinde dans edilmesine izin vermek, salgın tedbirlerini uygulamamak gibi nedenlerden işlem yapıldığı öğrenildi.