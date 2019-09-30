Son Dakika Haberleri: Aydın'da 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi

1 saat önce

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

Aydın'da 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi, System.String[]

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.


İlkyardım eğitmenleri Prm.Fatoş Ünal, Prm. Ahmet Sinan Özsarı ve ATT Esra Erkeç tarafından verilen 'Temel İlkyardım Eğitimi' iki gün sürerken, eğitime 20 personel katıldı. Verilen eğitimde genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. - AYDIN

İl Sağlık Müdürlüğü, Ahmet Sinan, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası'nda ünlü 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı
İmamoğlu'nun "Çağrılmadım" iddiasına Valilik'ten yazılı açıklama: Bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı İncirliova Belediye Başkanı Kaya: Belediyeyi borç batağının içine düşürmüşler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 14:16:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]