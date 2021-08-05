Aydın'da Temmuz ayındaki trafik kazalarında 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'da Temmuz ayı içerisinde 944 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 172 bin 463 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 21 bin 428 araca 10 milyon 502 bin 008, TL para cezası tatbik edilmiştir. Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 220 sürücü ve 1.112 araç trafikten men edilmiş, 468 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 Temmuz ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 449 maddi hasarlı, 485 yaralamalı ve 10 ölümlü olmak üzere toplam 944 trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalarda toplam 672 vatandaşımız yaralanmış, 12 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN