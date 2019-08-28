Son Dakika Haberleri: Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Son Dakika Yerel Haber

Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

1 saat önce

Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Nemle birlikte sıcak hava bunaltıyorAYDIN - Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Nemle birlikte sıcak hava bunaltıyor
AYDIN - Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.
Aşırı sıcaklıklar ile birlikte kent merkezindeki termometreler 40 dereceye ulaşırken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık arttı. Aydın'ın en işlek alanlarından olan Atatürk Kent Meydanı çevresinde, öğlen ve öğleden sonraki saatlerde vatandaşlar dışarıya çıkmayı tercih etmezken, dışarıda olan vatandaşlar ise ağaç altlarına ve gölgelere kendilerini attı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, yetkililer vatandaşlara sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Aydın, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yıl önce 2 milyon 620 bin liraya yapılmıştı, kullanılamadan hurda oldu
Lüks otelde korkunç cinayet! Öldürdükten sonra üzerine kapıyı kilitleyip kaçtılar Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" dediği Su-57'nin inişi tartışma yarattı Sevgilisiyle tatil yapan Cem Yılmaz'ın yeniden kilo alması dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:45:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]