Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
1 saat önce
Aydın'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Nemle birlikte sıcak hava bunaltıyorAYDIN - Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Nemle birlikte sıcak hava bunaltıyor
AYDIN - Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.
Aşırı sıcaklıklar ile birlikte kent merkezindeki termometreler 40 dereceye ulaşırken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık arttı. Aydın'ın en işlek alanlarından olan Atatürk Kent Meydanı çevresinde, öğlen ve öğleden sonraki saatlerde vatandaşlar dışarıya çıkmayı tercih etmezken, dışarıda olan vatandaşlar ise ağaç altlarına ve gölgelere kendilerini attı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, yetkililer vatandaşlara sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
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