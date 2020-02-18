Aydın'da terör operasyonu - Son Dakika

Aydın'da terör operasyonu
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Aydın'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheli yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
Aydın'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheli yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından KCK/ PKK silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. KCK/PKK silahlı terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs Efeler, Söke ve Germencik ilçelerinde yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. - AYDIN
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