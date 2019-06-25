Aydın'da terör operasyonu; 9 gözaltı
2 saat önce
Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydın ve İzmir
'de terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İzmir'de 2, Didim
'de 4, Nazilli
'de 1 ve Efeler
ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. - AYDIN
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