Son Dakika Haberleri: Aydın'da terör operasyonu; 9 gözaltı
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Aydın'da terör operasyonu; 9 gözaltı

2 saat önce

Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da terör operasyonu; 9 gözaltı, System.String[]
Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydın ve İzmir'de terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İzmir'de 2, Didim'de 4, Nazilli'de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:32 Kaynak: İHA
Aydın, 3. Sayfa
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