Aydın'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu H.E.A'yı gözaltına aldı.

Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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