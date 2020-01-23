Aydın'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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Aydın'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
6 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Aydın'ın Efeler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu H.E.A'yı gözaltına aldı.
Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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