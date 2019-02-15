Son Dakika Haberleri: Aydın'da Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

Aydın'da Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

1 saat önce

Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Aydın'da Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Efeler, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerindeki operasyonda S.Ö, R.E, M.Y, R.A, N.İ, A.İ, D.A, M.Ö, S.T. ve M.A. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:56 Kaynak: AA

Aydın, PKK, Güncel
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