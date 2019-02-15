Aydın'da Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu
1 saat önce
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Aydın
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Efeler
, Kuşadası
, Nazilli
ve Söke
ilçelerindeki operasyonda S.Ö, R.E, M.Y, R.A, N.İ, A.İ, D.A, M.Ö, S.T. ve M.A. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:56 Kaynak: AA
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