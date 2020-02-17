Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı
7 saat önce
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 13 zanlı için Efeler, Germencik ve Söke ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin adreslerde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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