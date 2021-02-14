Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde kadın yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinin yanı sıra Kuşadası, Didim, Söke, Köşk ve İncirliova'daki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda M.K, A.B.Ö, N.A, S.A, M.B, A.D, A.E, C.Y, K.B, T.A, E.İ. ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının HDP il yöneticisi olduğu öğrenildi. HDP İl Başkanlığı binasında yapılan aramada yasa dışı broşür, kitap ve dokümanların ele geçirildiği belirtildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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