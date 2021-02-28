Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen ve çeşitli suçlardan aranan zanlı tutuklandı.
Atatürk Bulvarı'ndaki bir banka şubesinin önünde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri Ö.E'yi gözaltına aldı.
Zanlının yapılan genel bilgi taramasında (GBT) sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika