Son Dakika Haberleri: Aydın'da terör örgütü propagandasına 9 gözaltı
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Aydın'da terör örgütü propagandasına 9 gözaltı

6 saat önce

AYDIN ve 4 ilçesinde, polisin, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da terör örgütü propagandasına 9 gözaltı, System.String[]

AYDIN ve 4 ilçesinde, polisin, sosyal medyada  terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sözde kuruluş yıl dönümü geçen 27 Kasım olan PKK/KCK  terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Ardından, söz konusu örgüt üyesi ve sempatizanlarına yönelik Aydın'ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere Söke, Nazilli ve Germencik ilçelerinde, bugün sabaha karşı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Nazilli'de S.D., İ.D. ve R.D., Efeler ilçesinde Y.K., K.S., F.T., M.K., Söke'de İ.B. ve Germencik'te V.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
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