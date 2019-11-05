Son Dakika Haberleri: Aydın'da terör propagandası yapan 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da terör propagandası yapan 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Aydın'da terör propagandası yapan 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

7 saat önce

Aydın'da 2019 yılı içerisinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 48 sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem yapıldı.

Aydın'da terör propagandası yapan 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, System.String[]

Aydın'da 2019 yılı içerisinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 48 sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem yapıldı.


Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Aydın İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele kapsamında, 2019 yılı içerisinde internet ve sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaret eden, FETÖ/PDY propagandası yapan, halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımda bulunan 33 sosyal medya kullanıcısı ile 09 Ekim 2019 tarihinde sınır ötesinde başlatılan 'Barış Pınarı' harekatı ile ilgili sosyal medyada terör propagandası yapan 15 sosyal medya kullanıcısı hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - AYDIN

Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:14 Kaynak: İHA
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