Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine polis tarafından yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.Ş. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etmiş, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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