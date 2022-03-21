Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

21.03.2022 21:33
Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine polis tarafından yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.Ş. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etmiş, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına almıştı.

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Aydın, Terör, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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