Aydın'da terör propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine polis tarafından yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.Ş. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etmiş, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına almıştı.