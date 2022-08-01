Aydın'da yüksek seste müzik çalıp tevhit bayrakları sallayan konvoy hakkında inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Aydın'da yüksek seste müzik çalıp tevhit bayrakları sallayan konvoy hakkında inceleme başlatıldı

01.08.2022 14:31

Aydın'da Tevhit bayraklı araçlarla konvoy yapan bir grubun sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki çekti. O esnada KPSS sınavında olan öğrencilerin de rahatsız olduğu konvoy hakkında araştırma ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan video bir hayli dikkat çekti. Söz konusu videoda Aydın'da KPSS sınavının yapıldığı saatlerde, müzik ve korna sesleriyle araç konvoyu yapan grup çevreyi rahatsız etti.

"İNSANLIK OLARAK NE ARA BU HALE GELDİK YAHU"

Bir sosyal medya kullanıcısının Instagram hesabı tarafından paylaşılan görüntülerde, konvoyda tevhit bayraklarının sallanması dikkat çekti. Görüntüyü çeken sosyal medya kullanıcısı bu konvoydaki düşüncesizliği şu sözlerle dile getirdi. "Eski Tellidede Karakolu yolu üzerinde çektim bu görüntüyü, saat 11:45 sıraları idi. İnsanlar yıllarını vermiş, hazırlanmış sınava girdiler bugün (KPSS). Bu arkadaşlar da son ses müzik, korna çalarak, ellerindeki bez parçalarını sallaya sallaya konvoy yapıyordu. İnsanlık olarak ne ara bu hale geldik yahu?" dedi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışma yaratan görüntülere ilişkin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere karşı açıklamada bulundu. Emniyet'in açıklamasında, "31 Temmuz 2022 günü saat 12.30 sıralarında sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan ilimiz sınırları içerisindeki bir düğün konvoyuna ait görüntüler ile alakalı gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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