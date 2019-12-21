Aydın'da tıbbi ve aromatik bitki arşivi oluşturuluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da tıbbi ve aromatik bitki arşivi oluşturuluyor - Son Dakika

Aydın'da tıbbi ve aromatik bitki arşivi oluşturuluyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi yenilebilir ve ekonomik değeri yüksek şevketibostan, sofralık fesleğen, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsaçı çeşitlerinin ardından şimdi de tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde de çalışmalara başlıyor.

Aydın'da tıbbi ve aromatik bitki arşivi oluşturuluyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi yenilebilir ve ekonomik değeri yüksek şevketibostan, sofralık fesleğen, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsaçı çeşitlerinin ardından şimdi de tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde de çalışmalara başlıyor.


Proje kapsamında ilk olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından stevya, yüksük otu, kekik çeşitleri, ekinezya, datura ve çörek otu gibi bitkiler üretilecek.


Yerel gen kaynakları ve bunların korunması, çoğaltılması, üretime yeniden kazandırılmasını desteklemek için başlanan projede üretilen tohumlar da projenin diğer ayaklarında olduğu gibi isteyen herkese dağıtılacak.


Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri serası ve İncirliova'daki Çiftçi Merkezi'ndeki üretim bahçesinde üretilecek olan tohumların önümüzdeki yıldan itibaren dağıtılması planlanıyor.


Tıbbi ve aromatik bitki arşivi çalışmasına Aydın'da tarım ürünlerini çeşitlendirmek için başlandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekonomik değeri yüksek ürünleri çiftçilerle buluşturacaklarını söyledi. "Çiftçimizin katma değeri yüksek ürünlere yönelerek kazancını artırmasını istiyoruz. Buna öncü olmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu, "Bugün isteyen vatandaşlarımıza şevketibostan, sofralık fesleğen, reyhan, radika, dereotu, roka, tere, arapsaçı gibi bitkilerin tohumlarını veriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumluklarını dağıtmayı planlıyoruz. Yaptığımız her çalışma çiftçimizin, Aydınımızın daha fazla kazanması için" dedi. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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